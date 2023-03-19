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Дана Уайт: «Следующим соперником Леона Эдвардса станет Колби Ковингтон»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Президент UFC Дана Уайт в ходе послематчевой пресс-конференции к UFC 286 объявил, что следующую защиту титула Леон Эдвардс проведет против Колби Ковингтона.

— Колби хочет драться с Леоном в июле, это тот бой, который вам интересен?

— Да. Я не знаю, когда мы его проведем, но это бой, который имеет смысл. И Колби приехал сюда, сделал вес, сделал все, чтобы оказаться здесь. Он заслуживает подраться [с Леоном]. И это я даже не говорю о том, что он 2-й-3-й лучший боец в мире.

— То есть Леон против Колби — следующий бой?

— Да.

— Ислам заявил, что хочет подраться в следующем бою против Леона, ваши мысли?

— Колби следующий. Колби следующий. Мы едем в Абу-Даби 21 октября, но это будет не Леон против Ислама.

— Если Хорхе Масвидаль сделает что-то впечатляющее в бою с Гилбертом Бернсом — вы будете готовы дать титульник ему, учитывая их историю с Леоном?

— Колби. Колби дерется следующим за титул. Независимо от того, что произойдет.

Эдвардс победил Камару Усмана единогласным решением на UFC 286 и защитил титул в полусреднем весе. Ковингтон в марте прошлого года победил единогласным решением Хорхе Масвидаля.

Дана Уайт
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
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