Человек, которому Емельяненко отвесил подзатыльник, не обиделся на звезду ММА

Турагент Сергей Демидов высказался по поводу инцидента с участием известного российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. По его словам, он не в обиде на известного спортсмена.

Ранее Емельяненко отвесил подзатыльник молодому человеку на мастер-классе.

– Развирусили СМИ видос с мелким инцидентом, – написал Демидов в Инстаграме. – Его спецом не выкладываю, ибо из мухи слона. Но, видимо, стоит объяснить. По факту, я тоже хорош был, пошутил, когда Емельяненко меня шеей поднял. Все, кто меня знает, знают и привыкли к моему юмору, но вот здесь, конечно, неудачно получилось, косяк.... А в целом, мелочь, непонятно, зачем столько внимания. Не ведитесь на всякую ерунду. Кстати, треня отличная была. Всем спорта и спокойствия, и путешествий, как без этого.