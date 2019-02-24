Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отвесил пощечину молодому человеку на мастер-классе. Видео было выложено в Инстаграме REDFURYMMA.

На видео 37-летний Емельяненко показывает, как освобождаться от захвата за шею. В этом ему помогает неизвестный спортсмен (по всей видимости, любитель).

– Да не виси. Не надо так говорить, хорошо? – произносит Емельяненко, после чего дает молодому человеку пощечину.

– Дома так будешь. С женой своей, – продолжает боец, после чего видео обрывается.

Мастер-клас состоялся в субботу в одном из фитнес-клубов, расположенных в Новомосковском административном округе Москвы.

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Публикация от Основатель REDFURYMMA (@redfurymma_official) 24 Фев 2019 в 3:08 PST

Емельяненко – один из самых знаменитых российских бойцов ММА. Выступает в тяжелом весе. Одержал 28 побед, потерпел семь поражений. Один поединок с участием Емельяненко завершился вничью.

Неоднократно попадал в различные скандалы. В 2015 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование домработницы. 24 ноября 2016 года вышел на свободу. Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на исправительные работы сроком два года с удержанием 10 % ежемесячного заработка в доход государства. После освобождения Емельяненко провел шесть боев (пять побед, одна ничья).