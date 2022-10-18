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Сегодня, 13:21

Чарльз Оливейра: «Махачев получил бой за титул только благодаря Хабибу»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) считает, что Ислам Махачев (22-1) не заслуживает титульного боя.

«Мы должны уважать своего оппонента, — отметил бразилец в Embedded. — Ислам выходит на серии из 10 побед. Он бьется очень умно, но, мне кажется, он поймал не свою волну. Он летит на волне Хабиба. Это правда. Даже наш бой сделали благодаря Хабибу».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
ММА
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