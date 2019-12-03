Чахкиев не собирается драться с Александром Емельяненко по правилам ММА

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев заявил, что не собирается драться с Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств и настаивает на боксерском поединке.

— Не понимаю, почему Кокляев и Емельяненко решили выяснять отношения в ринге, мне это не понравилось, — цитирует Чахкиева ТАСС. — Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен. Емельяненко со своей стороны заявил о том, что вызывает любого на бой, что бить людей — это его работа.

Поэтому хочется, чтобы Александр нашел в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке.