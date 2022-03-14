Царукян рассказал, почему он отказался от боев с Махачевым и Дос Аньосом

Российский легковес UFC Арман Царукян рассказал, почему он отказался выходить на коротком уведомлении на поединки против Ислама Махачева и Рафаэля Дос Аньоса.

«За неделю до боя мне предложили выйти на замену против Ислама Махачева, — заявил Царукян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Я отказался, потому что готовился не к защите от борьбы, не к левше, не к Исламу. Я готовился именно под Альвареса. Смысл мне сейчас с Исламом драться, если я не готов? К поединку с ним мне нужно хорошо подготовиться, отточить свои навыки борьбы, провести много спаррингов с левшой.

Я никуда не спешу. Я же не Бобби Грин, который из-за денег берет все бои. Когда я отказался, они сказали, что тогда Альварес будет драться с Исламом, а я ответил, что ничего страшного. Но они не хотели Альвареса ставить — просто на понт взяли. Думаю, они даже у него не спрашивали. Если бы спрашивали, он бы принял бой.

Когда я дрался с Альваресом, еще первый раунд не закончился, Шон Шелби предложил моему менеджеру Саяту, чтобы я подрался на следующей неделе с Рафаэлем Дос Аньосом. Я еще бой даже не выиграл. Но я не хочу на коротком уведомлении выходить. И от этого боя я тоже отказался, потому что РДА тоже левша, непростой соперник. Будем ждать своего шанса".

Царукян идет на серии из пяти побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.