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Сегодня, 13:19

«Он пропускал удары, а я нет». Чимаев сравнил себя с Джоном Джонсом<br />

Давид Хачатрян
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Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) ответил на критику людей, утверждающих, что он еще не бился с лучшими бойцами в UFC.

«Кто еще одержал десять досрочных побед в десяти боях? Некоторые говорят, что я не дрался с этим или тем парнем, — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу TheMacLife. — Но давайте вспомним лучших. Например, Джона Джонса. В первых четырех боях в UFC он пропускал удары, а я нет. В этих поединках он не дрался с лучшими.

Конор Макгрегор не дрался с лучшими в первых боях в UFC. Также Хабиб не выходил в первых боях в UFC против лучших. Мне просто нужно время».

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев
ММА
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