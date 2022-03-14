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Сегодня, 14:35

«Переведу и разобью лицо». Усман рассказал о плане на бой против Эдвардса

Камару Усман раскрыл план на бой против Леона Эдвардса в UFC
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) раскрыл план на бой с третьим номером рейтинга Леоном Эдвардсом (19-3).

«Эдвардс сказал, что если я выйду против него, то я не буду драться в стойке, — сказал Усман в интервью MMA Junkie. — Да, я не буду действовать в стойке. Я собираюсь бороться. Я проведу ему тейкдаун, а затем начну бить по лицу до тех пор, пока он не сдастся. Я буду бороться. Не ждите, что я буду выбрасывать удары, потому что я плохой ударник. Не ждите от меня ударов, ведь я повалю его, а затем разобью лицо».

Бой Усмана и Эдвардса официально не анонсирован. Источники, близкие к UFC, утверждают, что бой может состояться летом этого года. Усман в предыдущем бою одолел Колби Ковингтона (17-3) 6 ноября 2021 года на UFC 268 единогласным решением судей. Эдвардс выиграл Нейта Диаса 12 июня 2021 года на UFC 263 единогласным решением судей.

Камару Усман
UFC
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