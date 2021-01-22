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Царукян проведет бой с Фреволой на турнире UFC 257

18:55

Российский боец Арман Царукян проведет бой против американца Мэтта Фреволы на турнире UFC 257, сообщается в твиттере журналиста Аарона Бронстетера.

На этом турнире Царукян должен был драться с Насратом Хакпарастом, однако немец не принял участия во вывешивании. Соперником Фреволы был марокканский боец Оттман Азайтар, но он тоже снялся с поединка.

Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби 24 января.

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