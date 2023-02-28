Тони Фергюсон призвал подать на Дану Уайта коллективный иск

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-8) назвал главу UFC Дану Уайта ублюдком и раскритиковал его за отношение к своим бойцам.

«Нужно подать коллективный иск, чтобы некоторые из этих так называемых неприкасаемых почувствовали вкус собственного оружия. Если этот ублюдок так обращался со своей дамой на публике, как вы думаете, как он относится к своим бойцам?» — написал Фергюсон в Twitter, отметив Walt Disney Studios и Дану Уайта.

Фергюсон идет на серии из пяти поражений. В прошлом поединке он проиграл Нейту Диасу (21-13) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.