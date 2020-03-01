Бывший тренер Александра Емельяненко рассказал, как тот впервые вышел из тюрьмы

Бывший тренер клуба Russian Top Team Николай Питьков рассказал в интервью «СЭ», как в команду в начале 2000-х попал знаменитый боец Александр Емельяненко.

Экс-чемпион Pride Федор Емельяненко выступал за Russian Top Team c 2000 по 2003 годы, а Александр — в 2003 году.

— Федор рассказал про брата, сказал, что он сидит в тюрьме, что ему нужно помочь оттуда выйти, что он туда попал по недоразумению — потому что молодой, — отметил Питьков. — Мы попросили белгородских боксеров, авторитетных людей, найти хороших юристов, чтобы они помогли ему пораньше выйти из тюрьмы. Они сказали, что можно подготовить УДО, но юристу нужно заплатить деньги, чтобы он все правильно подготовил. Мы Федору это передали, и он сказал, что готов заплатить. Он предложил взять его в команду, чтобы Александр пошел по правильному пути. Прислали Сашино дело. Я почитал, не очень оно мне понравилось. Он вышел, прибыл к нам, стал тренироваться.

Нелегко было продавить, чтобы его взяли (в Pride). У него не было боев, ничего не было. Но за счет того, что он брат Федора, что он колоритный, что у него татуировки, мы давили-давили, и его взяли. Получается, что новичок сразу попал в высшую лигу.

— Он впечатлил на первых тренировках?

— Мне понравилась его ударная техника. Я-то больше ударник. У Федора был сильный, хороший удар, но неточный, несвоевременный. Но у него очень тяжелая рука. Если попадает в плечо, до кости пробивает. А Саша мне понравился тем, что красиво работал на руках, подвижный.

— У него были проблемы с режимом?

— Когда тренировались вместе, проблем ни у кого не было с режимом. Он был под контролем у Феди. Он не мог сачковать. Ему тогда нельзя был показать себя нережимщиком, ведь он только попал в команду, ему нужно было выступать, нужно было проявить себя. Может быть, где-то в Старом Осколе он и срывался, об этом говорили. Небольшие случаи такие были. А у нас с ним не было таких проблем.

— Александр полностью слушался Федора?

— Да. Федор был для него авторитетом. У Александра была цель стать, как Федор. И он им практически стал. А про срывы мы слышали со стороны. Немножко лишнего выпил. Была история, когда ребята звонят, говорят: «К нам Саша приедет в гости». Я им говорю: «Хорошо, только не выпивайте». Через день-два Саша им BMW разбил. Сел прокатиться, куда-то врезался. Говорю им: «Ну вы что, выпивали? Я же вас предупреждал, что если будете выпивать, возможно, все закончится плохо».

На счету 38-летнего Александра Емельяненко 28 пбед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. (Илья Андреев)