Бывший президент Бразилии поселился в доме Жозе Альдо

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, сложивший полномочия 1 января 2023 года, в настоящее время проживает в доме экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8) в Орландо (США), информирует The New York Times.

По данным сайта Encore Resort, загородный дом бразильского бойца сдается в аренду за 519 долларов за ночь (37 тысяч рублей). Особняк с 8 спальнями и 5 ванными комнатами находится в пяти минутах от парка развлечений «Диснейуорлд».

Болсонару проиграл выборы Луису Инасиу Лула да Силве, который уже возглавлял страну в 2003-2010 годах.