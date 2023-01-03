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Сегодня, 11:08

Бывший президент Бразилии поселился в доме Жозе Альдо

Давид Хачатрян
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Жаир Болсонару и Жозе Альдо.
Фото Соцсети

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, сложивший полномочия 1 января 2023 года, в настоящее время проживает в доме экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо (31-8) в Орландо (США), информирует The New York Times.

По данным сайта Encore Resort, загородный дом бразильского бойца сдается в аренду за 519 долларов за ночь (37 тысяч рублей). Особняк с 8 спальнями и 5 ванными комнатами находится в пяти минутах от парка развлечений «Диснейуорлд».

Болсонару проиграл выборы Луису Инасиу Лула да Силве, который уже возглавлял страну в 2003-2010 годах.

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