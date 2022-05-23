Физиев объяснил, почему Махачев победит Оливейру

Легковес UFC Рафаэль Физиев считает, что россиянин Ислам Махачев победит бразильца Чарльза Оливейру в возможном поединке за вакантный титул UFC в легком весе.

«У Оливейры огромное количество шансов, но просто я думаю, что Ислам лучше, — сказал Физиев в интервью Youtube-каналу «Вестник ММА». — У Оливейры хорошее джиу-джитсу, он крутой боец, в стойке хорош. Не скажу, что раньше я относился к нему уважительно, потому что в его карьере в UFC были моменты, когда он падал просто от одного удара, потому что стало больно. Такие моменты были с Кабом Свонсоном, с Полом Фелдером, с Максом Холлоуэем — плечо заболело, он лег».

По слухам, Махачев может сразиться с Оливейрой на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби.

«Все равно я думаю, что Ислам выше его, потому что его главный козырь борьба, а Ислам с детства с Хабибом [Нурмагомедовым] борется», — отметил Физиев.