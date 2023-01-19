Джон Джонс: «Чтобы победить меня, ты должен победить бога, которому я служу»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) уверен, что он никогда не проиграет.

«Я действительно верю всем сердцем, что господь избрал меня быть непобежденным бойцом. Я верю в это всем своим нутром. Чтобы победить меня, ты должен победить бога, которому я служу. Я верю, что я не создан для того, чтобы проигрывать. У меня могут быть близкие бои, но я не верю, что могу проиграть», — сказал Джонс MMA Underground.

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.