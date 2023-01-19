Жена Александра Емельяненко рассказала, ревнует ли мужа: «Мне нравится, когда к Саше подходят девочки»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина выразила свое отношение к ревности.

— Ты Сашу не ревнуешь? Уверена, что у него помимо поклонников есть еще и поклонницы, которые наверняка написывают, названивают. Как к этому относишься?

— Для поддержания тонуса в отношениях делаю вид, что ревную. На самом деле — нет, потому что я уверена в Саше на сто процентов. Думаю: «Прикольно», — отвечает Полина. — Женщины, девушки стоят в очереди, чтобы сфотографироваться с мужем. Обычно же в основном мужчины просят совместные снимки, поэтому когда подходят девочки, мне даже нравится.

— Да?

— Почему нет? Они считают моего супруга привлекательным. Да пожалуйста!

— А как ты показываешь ему, что ревнуешь?

— Например, Саша говорит: «Да я просто сфоткался, две минуты», а потом смотрю в отмеченных — стоит, приобнял двух девушек. Тут от меня прилетает — типа хорош ерунду всякую нести.