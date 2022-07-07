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Сегодня, 10:28

Джон Джонс ответил Нганну: «Ваша с Адесаньей работа в октагоне не сравнится с моей»

Джон Джонс ответил Нганну, который заявил, что Джонс может только писать в Twitter
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) отреагировал на сообщение чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), который упрекнул Джонса в том, что тот может только писать в Twitter, в то время как Исраэль Адесанья (23-1) доказывает все на деле.

«Вы только взгляните на него. Франсис защищает Эльзу, как мило. Я мог бы не выступать еще два года, и ваша совместная работа все равно не сравнится с тем, что я сделал в октагоне», — написал Джонс в Twitter.

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Джонс в прошлом поединке одолел единогласным решением судей Доминика Рейеса (12-3). Бой состоялся 8 февраля 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, США.

Исраэль Адесанья
Франсис Нганну
UFC
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