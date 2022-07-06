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Сегодня, 21:28

Александр Емельяненко пошутил над хейтерами на тренировке по боксу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором обратился к своим хейтерам.

«Опять я водой облился. Голова сухая, весь мокрый», — сказал Емельяненко на видео.

«Пока Москва страдает от жары, мы в Екатеринбурге обливаемся водой», — написал он в описании под видео на YouTube.

«Троллю хейтеров», — добавил в комментариях спортсмен.

Следующий поединок с участием Емельяненко состоится в сентябре в лиге Hardcore Boxing. Соперник — боец ММА и боксер Вячеслав Дацик. Бой пройдет по правилам бокса.

Александр Емельяненко
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