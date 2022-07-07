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Сегодня, 10:45

Тилл снялся с боя против Херманссона. На замену выйдет Крис Кертис

Тилл отказался от поединка с Херманссоном из-за травмы
Давид Хачатрян
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29-летний британский боец UFC Даррен Тилл (18-4) отказался от поединка со шведским бойцом Джеком Херманссоном (22-7) из-за травмы, которую он получил во время тренировочного лагеря.

Тилла заменит 34-летний американец Крис Кертис (29-8), сообщает ESPN. Бой состоится 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне, Великобритания.

Кертис провел в UFC три поединка, два из которых выиграл досрочно. В прошлом бою он одолел Родольфо Виейру (8-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Херманссон расположился на седьмой строчке рейтинга UFC в среднем весе. Шведский боец прошлый поединок проиграл Шону Стриклэнду (25-3) раздельным решением судей. Бой состоялся 5 февраля на UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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