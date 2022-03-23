«Я напишу ему». Чимаев хочет потренироваться с Джоном Джонсом

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) сообщил, что хочет пригласить бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) на совместную тренировку.

«Может быть, я напишу ему, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Я говорил, что хочу потренироваться с Джоном. Он побил всех лучших, монстров своего дивизиона. У него не было слабых соперников, но он разделался с ними довольно легко».

Ранее Чимаев опубликовал сообщение в поддержку Джонса, который сообщил, что от него окончательно ушла невеста и мать троих его детей. «Мы с тобой, легенда Джон Джонс», — написал тогда Чимаев.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.