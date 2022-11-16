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16 ноября, 14:58

Кормье не считает, что Махачев фаворит в бою с Волкановски

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что на поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (23-1) Александр Волкановски (25-1) выйдет в хорошей форме.

«Ислам будет немного потяжелее, но Волкановски не выглядел в октагоне маленьким, когда вышел бросить вызов Исламу, — приводит слова Кормье MMA Junkie. — Да, Волкановски ниже простом, и в тот момент Ислам был в форме, а Волкановски нет. После полноценного лагеря он прибавит в весе.

У этого парня [Волкановски] больше всех таланта и мастерства. Он бросает серьезный вызов — такой же, какой бросили все, кто пытался стать двойным чемпионом. Это будет тяжелый бой, и я думаю, что оба парня покажут фантастическое выступление».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.
 

Алекс Волкановски
Даниэль Кормье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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