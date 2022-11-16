Кормье объяснил, почему остановка боя Адесаньи и Перейры была своевременной

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) уверен, что если бы чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) продолжил добивать Исраэля Адесанью (23-2), то нигериец мог бы от этого не оправиться.

«Люди говорят, что это была плохая остановка, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Это не имеет значения. Это была отличная остановка, потому что нет ничего хуже, чем быть добитым в бою. Твой разум говорит тебе: «Схвати его, у тебя есть шанс», но тело говорит тебе «нет». Ты начинаешь махать руками. Мы никогда раньше не видели, чтобы Адесанья стоял с опущенными руками, пытающийся ударить в ответ. Мне на самом деле нравится эта остановка. Дальше все было бы только хуже. Этот парень [Перейра] бьет слишком сильно.

Я понимаю, что досадно так потерять пояс, но урон, который мог бы получить Адесанья, сказался бы на его дальнейшей карьере. Он мог бы от этого не оправиться. Особенно если учитывать, что этот парень тебя уже вырубал".

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.