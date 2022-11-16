Кормье назвал бойца, против которого должен подраться Дастин Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) заявил, что Дастин Порье (29-7) и Бенил Дариуш (22-4) должны выявить между собой главного претендента на титульный бой.

«Я бы хотел увидеть боя Дастина с Бенилом Дариушем, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Бенил заслуживает возможности подраться с лучшими в мире или, по крайней мере, с самыми известными бойцами. Если кто и заслужил этот шанс, так это Бенил. Зачем этот бой Порье? Потому что Бенил победил Гамрота, потому что о нем говорили как о парне, который будет страховать титульный бой [Махачева и Оливейры на UFC 280]».

Порье победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.