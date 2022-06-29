Робби Лоулер вспомнил бой с Макдональдом: «Мы просто вышли устроить войну»

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер (29-15) признался, что бой против бывшего бойца UFC Рори Макдональда (23-8) на UFC 189 запомнился ему больше, чем бой против Карлоса Кондита (32-14) на UFC 195.

«Какой бы бой я смотрел до конца своей жизни? Наверное, против Рори Макдональда, — отметил Лоулер в интервью MMA Fighting. — Бой с Карлосом Кондитом был реально крутым, но в бою с Рори атмосфера на стадионе была просто потрясающей. Там было полно ирландских болельщиков, воздух на арене был наэлектризован. Мы просто вышли устроить войну».

Лоулер победил Макдональда техническим нокаутом в пятом раунде в 2015 году на UFC 189, а Кондита — раздельным решением судей в 2016 году на UFC 195.