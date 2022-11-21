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Сегодня, 19:21

Хабиб: «Видеоигры убивают наше молодое поколение»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил, в чем видит вред видеоигр.

«Прямо сейчас видеоигры — это одна из вещей в мире, которая убивает наше молодое поколение. Потому что они проводят часы за играми, это убивает мозг. За этот год я, возможно, играл один час в сумме. Может, два часа, окей. Мне нравятся видеоигры, но я против них, потому что ты убиваешь время. Ты можешь купить любую игру в мире, но ты не купишь время. Для молодых парней, которым 14-15 лет, важна каждая минута», — сказал Нурмагомедов на мероприятии компании Class A Events в Канаде.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. В профессиональной карьере российского бойца 29 побед и ни одного поражения.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
4
0
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