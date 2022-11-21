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Сегодня, 19:14

Хабиб назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выбрал сборные, которые считает претендентами на победу в чемпионате мира по футболу.

«Я думаю, Англия выступит очень хорошо, а еще назову Бразилию и Нидерланды. Есть еще Аргентина, Франция, Испания, Хорватия, Бельгия, Германия — это все очень крутые команды, но я выбрал три сборные и давайте посмотрим, как все сложится», — сказал Нурмагомедов на мероприятии компании Class A Events в Канаде.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира по футболу
Хабиб Нурмагомедов
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