Артем Левин: «Петр Ян не деградирует, но ему нужно немного поменяться тактически»

Бывший чемпион Glory, чемпион мира по муай-тай Артем Левин в интервью «СЭ» поделился мнением о поражении Петра Яна от Шона О'Мэлли.

— Почему Петр чаще не бил лоукики? Я слышал инсайд, что у него голеностопы больные, поэтому он не может много ими работать. Ты тренировался с Петром, лучше знаешь.

— У него есть эта черта характера — подраться, сломать соперника, даже в спаррингах. Я предлагал ему: «Попробуй один раунд сфокусируйся на лоукике, попробуй отпинать ему ногу, калф-кик попинай (в икру — прим. СЭ). А следующий раунд попробуй по печени зайти». Я с тобой полностью согласен, чтобы замедлить Шона, калф-кики, лоукики нужны, тем более, Петя может бить тоннажно ногами, может бить лоукики, он талантливый спортсмен. Надо работать над этим, ставить конкретные установки в спаррингах, может, даже не на один раунд, а на три раунда, чтобы отбить целенаправленно правую икру, например.

— Не деградирует ли он?

— Нет, хуже он не мог стать. Возможно, ему стоит что-то изменить, даже не с лагерем, а в тактической работе. Он пахарь, ему 29 лет, и он до сих пор фанат своего дела, пашет, не было такого, чтобы он не был в форме. Нужно понимать, что когда он приходил, он был свежим, а сейчас все готовятся под него, в каких-то боях он показал, как с ним можно работать. И если мы берем реальную картину, а не то, что на карточках судей, то с натяжкой можно сказать, что он проиграл кому-либо в последних боях. На мой взгляд, он выиграл у Стерлинга 3-2 второй бой и выиграл у Шона. Что-то поменять, возможно, стоит, но то, что он не деградирует — это я гарантирую.

22 октября Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением на UFC 280 в Абу-Даби.