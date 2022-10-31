Артем Левин: «Оливейра так и не приобрел в стойке тайминг. Все делает невовремя»

Бывший чемпион Glory, чемпион мира по муай-тай Артем Левин в интервью «СЭ» поделился мнением о работе в стойке в поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

— Оливейра - представитель классического тайского бокса и кикбоксинга, он умеет бить, по нему хоть книжки пиши. Бьет все красиво, в клинч берет, но он все так это делает, как будто у него нет опыта. Делает — и сразу пропускает в ответ. Своя атака у него есть, сильный удар, классическая школа техники, но тайминг, чувствительность, то, что приобретается с опытом — он до сих пор это не приобрел. Он делает какие-то действия, но делает их не вовремя. Ислам же делал самую базовую двоечку — левый прямой + правый боковой, которая делается левшой под правшу. И Оливейра тоже стоило это делать — правый прямой, но плюс левый боковой. У Ислама она раза три зашла, там даже ничего придумывать не надо было, пока она заходит — надо было ее пробивать. В защите Оливейра не красавец.

— Я даже специально посчитал, Ислам пробил ему 7 раз подряд комбинацию левый прямой + правый боковой. Как на таком уровне человек за 7 минут бьет одно и то же комбо 7 раз, повторяется постоянно, и соперник не может подстроиться и наказать?

— Нужно на тренировке это нарабатывать, и тогда ты будешь чувствовать эту комбинацию, когда соперник ее бьет. Оливейре нужно было при каждом новом левом прямом или смещаться или блокироваться, или хвататься в клинче. Кстати, в клинче он мне понравился — острые колени, локти на выходе. Оливейра должен был нарабатывать работу правши против левши и по первому сигналу в атаке понимать, что за чем последует. Видишь, левая у Ислама проходит, ну начинай уже за переднюю ручку его двигаться, чтобы не пропускать опять, или нырок какой-то добавлять. Если все залетает в кассу, и соперник на этом не учится, то нужно продолжать так работать, может, где-то только чуть начало атаки менять. Оливейре нужно безопасно с ударами входить и обезопасить всю свою ударную технику.

22 октября Махачев победил Оливейру удушающим приемом во 2-м раунде на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.