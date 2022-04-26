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26 апреля, 18:15

Андрей Корешков снялся с боя с Дейли 13 мая на Bellator 281

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков (25-4) снялся с боя с Полом Дейли (42-18). Поединок должен был пройти 13 мая на Bellator 281 в Лондоне, Англия.

Причина снятия с боя российского бойца не сообщается. Корешкова заменит бразилец Уэнделл Джакомо (9-2). Об этом сообщил журналист Марсел Дорф в своем Twitter.

Корешков (25-4) идет на победной серии из трех поединков. В последнем бою он одолел Ченси Ренкаунтри (16-5) техническим нокаутом в первом раунде 20 февраля на турнире Bellator 274.

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