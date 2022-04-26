Камил Гаджиев оценил вероятность появления Конора Макгрегора в Fight Nights

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное появление бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в организации.

«Интересен ли Макгрегор? Конечно, да. Можем ли мы сегодня удивить чем-то Макгрегора? Нет, не можем, — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну. — Потому что, мне кажется, последний гонорар, за который он выступал, а точнее, один из последних был в диапазоне от 120 до 170 миллионов. Можем ли мы ему предложить сопоставимые деньги? Нет, не можем. Так как даже с тем же Нганну ситуация для организаторов немного проще, потому что мы знаем, что у Нганну гонорары около 1 миллиона долларов крутились. Это в принципе подъемные деньги для российской индустрии при определенных условиях, а 20-50 или 70 миллионов — нет, конечно».

Глава лиги не собирается хайповать на имени Макгрегора и заниматься организацией такого мероприятия.

«Мы просто не найдем способ, как удовлетворить финансовые запросы Конора, поэтому можно говорить все что угодно, можно сейчас хайповать на его имени, но я этим заниматься не буду. Ну, и есть еще один момент: сегодня в связи с политическими событиями вся наша коммуникация с Европой практически разрушена, точнее, с европейским спортом, а Конор — гражданин Ирландии. Поэтому мне кажется, что его сейчас не то что в качестве атлета нельзя пригласить, но и в качестве гостя даже не привезешь. Поэтому надо быть реалистами!» — заявил Гаджиев.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, что бой Макгрегора (22-6) может состояться ранней осенью. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.