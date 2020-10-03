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Быстрые нокауты на турнире LFA. Боец кричал от боли, но рефери это проигнорировал

05:49
Родни Кеалохи выиграл у Мефи Монтерросо за 30 секунд.
Родни Кеалохи выиграл у Мефи Монтерросо за 30 секунд.

Первые бои турнира LFA 92 в Вичите (Канзас, США) закончились быстрыми нокаутами.

Кристиан Новидад нокаутировал Хосе Ольгина на 29-й секунде поединка.

Родни Кеалохи выиграл у Мефи Монтерросо за 30 секунд. При этом поединок нужно было остановить раньше: Кеалохи коленом в прыжке ударил Монтерросо в грудь, после чего тот упал и закричал от боли. Но рефери прекратил избиение лишь через 11 секунд. После остановки боя Монтерросо кричал еще некоторое время, сидя на канвасе.

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