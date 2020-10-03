Быстрые нокауты на турнире LFA. Боец кричал от боли, но рефери это проигнорировал

Первые бои турнира LFA 92 в Вичите (Канзас, США) закончились быстрыми нокаутами.

Кристиан Новидад нокаутировал Хосе Ольгина на 29-й секунде поединка.

WOW! Off to an incredible start here at #LFA92! pic.twitter.com/HadtV9JcWx — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) October 3, 2020

Родни Кеалохи выиграл у Мефи Монтерросо за 30 секунд. При этом поединок нужно было остановить раньше: Кеалохи коленом в прыжке ударил Монтерросо в грудь, после чего тот упал и закричал от боли. Но рефери прекратил избиение лишь через 11 секунд. После остановки боя Монтерросо кричал еще некоторое время, сидя на канвасе.