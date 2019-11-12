Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова рассказала, что не следит, обошла ли она российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова по количеству подписчиков в Instagram.

— Обошла ли я вновь Нурмагомедова? Я не слежу. Но Instagram — это часть моей жизни. У меня 16,4 млн подписчиков, скоро будет 16,5. Люди привыкли к тому, что я постоянно освещаю свою жизнь. Когда пропадаю на один-два дня, то они начинают писать моей семье, — приводит RT слова Бузовой.

Нурмагомедов является самым популярным россиянином в Instagram.