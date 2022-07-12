Пэдди Пимблетт рассказал, как он так быстро набирает вес

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (18-3) заявил, что после поединков он отправляется в отпуск, где съедает от 7 до 11 тысяч калорий в день.

«Люди говорят мне: «Ты толстый». Они думают, что у меня проблемы с лишним весом, — приводит слова Пимблетта talkSPORT. — Перед турниром в Лондоне мне еще нужно скинуть 14,5 килограммов. Это фигня. Шесть недель назад я весил 93 килограмма, в то время как я дерусь в 70 килограммах. Сегодня я весил 85 килограмма.

Как мне удается так быстро набирать вес? Когда я был в Америке, то выпивал три бутылки Колы и потреблял около 7 тысяч калорий в день. Это легко. Однажды весь день я ел только шоколад. Я посчитал, что за день наел 11 тысяч калорий, и это я даже не старался».

Пимблетт подерется с Джорданом Ливиттом(10-1) 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне, Великобритания.