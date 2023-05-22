Раисов заявил, что его реванш с Резниковым или Вартаняном может затмить Гран-при АСА

Российский боец чеченского происхождения, выступающий в легком дивизионе АСА Юсуф Раисов выразил пожелание провести реванш с одним из участников финала Гран-при АСА в легком весе Артемом Резниковым или Эдуардом Вартаняном.

«Нужно выиграть следующий бой с Александром Матмуратовым. Никогда за спину соперника не заглядываю. Я человек верующий и знаю, что все в руках Всевышнего, как бы я ни готовился, чтобы ни делал. Я бы хотел выиграть этот поединок и после этого встретиться с одним из финалистов нынешнего Гран-при — Артемом или Эдиком. Это будет самый громкий поединок, который может даже затмить бои Гран-при», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире АСА 158 в Санкт-Петербурге Юсуф Раисов проведет бой с соотечественником Александром Матмуратовым. Свой последний поединок в январе 2023 года он выиграл удушением гильотиной во втором раунде у южноафриканца Алена Илунги.