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Сегодня, 20:22

Раисов заявил, что его реванш с Резниковым или Вартаняном может затмить Гран-при АСА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец чеченского происхождения, выступающий в легком дивизионе АСА Юсуф Раисов выразил пожелание провести реванш с одним из участников финала Гран-при АСА в легком весе Артемом Резниковым или Эдуардом Вартаняном.

«Нужно выиграть следующий бой с Александром Матмуратовым. Никогда за спину соперника не заглядываю. Я человек верующий и знаю, что все в руках Всевышнего, как бы я ни готовился, чтобы ни делал. Я бы хотел выиграть этот поединок и после этого встретиться с одним из финалистов нынешнего Гран-при — Артемом или Эдиком. Это будет самый громкий поединок, который может даже затмить бои Гран-при», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире АСА 158 в Санкт-Петербурге Юсуф Раисов проведет бой с соотечественником Александром Матмуратовым. Свой последний поединок в январе 2023 года он выиграл удушением гильотиной во втором раунде у южноафриканца Алена Илунги.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/raisov-moi-revansh-s-reznikovym-ili-vartanyanom-mozhet-zatmit-gran-pri-asa-253088/
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