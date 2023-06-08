Брендан Шауб рассказал, как решить проблему спорных судейских решений в UFC

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб считает, что если UFC начнет терять деньги из-за спорных судейских решений, то эта проблема будет быстро решена.

«Изменения [в судействе] произойдут только тогда, когда Дане Уайту это надоест. Но Дана тушит другие пожары, занимается другими делами и просто говорит: «Мы просто делаем деньги, кому какое дело до судейства». Поверьте, если бы они из-за судейства начали терять деньги, то они решили бы проблему с судейством уже на следующей неделе», — сказал Шауб на подкасте Thiccc Boy.

Ранее некоторые бойцы раскритиковали работу судей во время главного события турнира UFC Vegas 74, в котором Амир Альбази (17-1) победил Кай Кара-Франса (24-11) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).