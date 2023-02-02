Джонни Уокер: «В 2024 году я стану чемпионом мира»

Джонни Уокер уверен, что в 2024 году завоюет титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Бразильский полутяжеловес Джонни Уокер (20-7) уверен, что в следующем году он завоюет титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

«Неважно, когда и как, но Бог дал мне возможность, и я добьюсь того, что пояс чемпиона будет моим. Запомните это. Мой прогноз: к 2024 году я стану чемпионом мира», — написал Уокер в соцсетях.

Уокер нокаутировал Пола Крейга (16-6) в первом раунде. Поединок состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.