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Сегодня, 12:15

Бразильский боец UFC Мойкано оскорбил Макрона после победы в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Эммануэль Макрон.
Фото Global Look Press

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано после победы над французом Бенуа Сэн-Дени обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«К черту Макрона! К черту всех этих ублюдков-глобалистов. Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — сказал Мойкано во время интервью после поединка.

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Поединок прошел в ночь с 28 на 29 сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 243. Мойкано одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

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Бенуа Сэн-Дени
Ренато Мойкано
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