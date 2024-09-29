Бразильский боец UFC Мойкано оскорбил Макрона после победы в Париже

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано после победы над французом Бенуа Сэн-Дени обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«К черту Макрона! К черту всех этих ублюдков-глобалистов. Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — сказал Мойкано во время интервью после поединка.

Поединок прошел в ночь с 28 на 29 сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 243. Мойкано одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.