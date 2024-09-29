На чемпионате мира по ММА в Ханты-Мансийске ожидаются спортсмены из 24 стран

Спортсмены из 24 стран примут участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам в Ханты-Мансийске.

«Ожидаем более 150 участников: в 10 весовых категориях у мужчин и 6 — у женщин», — приводит ТАСС слова заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елены Шумаковой.

На турнире выступят представители Испании, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Аргентины, Абхазии, Китая, Бахрейна, Алжира, Белоруссии, Египта, ОАЭ, Таиланда, Казахстана, Доминиканской Республики, Бразилии, Афганистана, Армении, Уганды, Грузии, Киргизии, Ирана, Турции, России.

Чемпионат мира по ММА пройдет в Ханты-Мансийске с 21 по 25 ноября.