Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 10:47

На чемпионате мира по ММА в Ханты-Мансийске ожидаются спортсмены из 24 стран

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортсмены из 24 стран примут участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам в Ханты-Мансийске.

«Ожидаем более 150 участников: в 10 весовых категориях у мужчин и 6 — у женщин», — приводит ТАСС слова заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елены Шумаковой.

На турнире выступят представители Испании, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Аргентины, Абхазии, Китая, Бахрейна, Алжира, Белоруссии, Египта, ОАЭ, Таиланда, Казахстана, Доминиканской Республики, Бразилии, Афганистана, Армении, Уганды, Грузии, Киргизии, Ирана, Турции, России.

Чемпионат мира по ММА пройдет в Ханты-Мансийске с 21 по 25 ноября.

Источник: ТАСС
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
WP узнала о рекомендации США Израилю не проводить операцию в Ливане
Невролог рассказала о причинах постоянной сонливости
Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Популярное видео
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости