Нейт Диас согласился драться с Майклом Чендлером: «Пришлите мне контракт, пора»

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) сообщил, что готов вернуться в октагон летом на UFC 277 против недавнего триумфатора UFC 274 Майкла Чендлера (23-7).

«UFC не дают мне боев вот уже как год. Сейчас Чендлер явно готов к драке. Пришлите мне контракт, пора», — написал Диас в Twitter.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.

Чендлер победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.