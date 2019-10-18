Брайан Ортега: «Если Хабиб победит Фергюсона, то пусть ждет меня»

Американец Брайан Ортега высказался по поводу предстоящего боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. В 2014 году Ортега был дисквалифицирован на девять месяцев за употребление стероидов.

Тони — невероятный боец, — цитирует Ортегу MMAJunkie. - Он может великолепно защищаться с помощью приемов джиу-джитсу. Есть позиции, в которых я чувствую себя лучше, чем другие. И наоборот.

Однако в излюбленных позициях Хабиба я так же хорош. Думаю, если кто и победит Хабиба, то Фергюсон. Если же это не произойдет, то придется подождать меня.