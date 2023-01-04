Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:28

Ковингтон отказался от боя против Чимаева

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американец Колби Ковингтон отказался от поединка против шведского бойца Хамзата Чимаева, сообщает ТАСС.

«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», — приводит слова источника близкого к спортсмену ТАСС.

Поединок бойцов должен был пройти 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.

28-летний Чимаев провел 12 боев по правилам ММА и не потерпел ни одного поражения. 34-летний Ковингтон одержал 12 побед и потерпел 3 поражения под эгидой UFC.

Источник: https://tass.ru/sport/16740385
Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
Читайте также
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамазан Исмаилов — о конфликте Даны Уайта с женой: «Дал чапалах, правильно сделал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости