Ковингтон отказался от боя против Чимаева

Американец Колби Ковингтон отказался от поединка против шведского бойца Хамзата Чимаева, сообщает ТАСС.

«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», — приводит слова источника близкого к спортсмену ТАСС.

Поединок бойцов должен был пройти 18 марта на турнире UFC 286 в Лондоне.

28-летний Чимаев провел 12 боев по правилам ММА и не потерпел ни одного поражения. 34-летний Ковингтон одержал 12 побед и потерпел 3 поражения под эгидой UFC.