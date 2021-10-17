Брат Исмаилова: «Есть вопрос, почему в третьем раунде у Маги наступило кислородное голодание»

Рамазан Исмаилов, брат бойца ММА Магомеда Исмаилова рассказал о состоянии спортсмена после поединка с Владимиром Минеевым.

«Будет проведена работа, сдадим анализы, получим ответы, после этого будет понимание того, что произошло в бою. Я доволен выступлением Маги на сто процентов и в плане техники, и в плане тактики. Функционально — есть вопросы к людям, которые этим занимались. Почему в третьем раунде наступило кислородное голодание, хотя после второго раунда Магомед сказал, что чувствует себя великолепно? Кто переживал за нас — все в порядке, никаких травм. Спасибо всем, кто переживал», — сказал Рамазан Исмаилов в видео, опубликованном в его Instagram.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.