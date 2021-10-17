В ночь на 17 октября прошел бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым в рамках AMC Fight Nights.

За поединком с первого ряда наблюдал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он активно поддерживал Исмаилова. После его поражения Хабиб остался сидеть на месте и не стал хлопать победителю поединка.

Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал «Ушатайка»

Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал «Ушатайка»

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.

Первый бой Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.