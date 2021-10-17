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Реакция Хабиба на бой Исмаилов — Минеев: видео

13:10
Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал «Ушатайка» Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал «Ушатайка»
Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал «Ушатайка»
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В ночь на 17 октября прошел бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым в рамках AMC Fight Nights.

За поединком с первого ряда наблюдал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он активно поддерживал Исмаилова. После его поражения Хабиб остался сидеть на месте и не стал хлопать победителю поединка.

Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал "Ушатайка"
Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал «Ушатайка»
Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал "Ушатайка"
Хабиб Нурмагомедов. Фото You-tube-канал «Ушатайка»

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.

Первый бой Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=cyqYbuAtato&t=39s

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Екатерина Савостина все материалы автора
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