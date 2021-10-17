Боксер Лебедев: «Думаю, будет еще один бой между Минеевым и Исмаиловым»

Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал победу Владимира Минеева над Магомедом Исмаиловым в бою за чемпионский пояс AMC Fight Night в среднем весе (до 83,9 кг).

«Не ожидал, что бой закончится в третьем раунде. Исмаилов немножко не рассчитал свои силы. Я очень рад, что победил Минеев, но у Исмаилова своя армия поклонников. Это то, что значит характер, то, что означает идти до конца. Классный бой, примерно такой я и ожидал. Мага показал свою мощь, силу, но не распределили ее. Минеев проигрывал, но, видите, что значит борьба. Это прямой пример того, что не надо никогда сдаваться.

Еще один бой между ними? Сами разберутся. Но думаю, что еще одному бою быть. Сегодня это публике нравится, противостояние было очень близкое. Уверен, что зрителем будет интересно, а раз им будет интересен этот поединок, организаторы постараются провести его«, — сказал Лебедев «СЭ».

Ранее, в ночь на 17 октября, Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде поединка в Сочи. Этот бой был вторым для спортсменов. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.