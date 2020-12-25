Старший брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова — Рамазан Исмаилов — заверил, что драка Магомеда с Владимиром Минеевым во время турнира AMC Fight Nights в Москве не является постановочной.

«Если это постанова, то я не знаю... Я бы знал. Значит, меня тоже развели. Постанова... Здесь сечка, здесь. Магу микрофоном ударили, под глазом у него сечка. У Минеева здесь (показывает на бровь). Такая постановка. Как я знаю, тут постановки 100 процентов нет. Если бы была постановка, я бы знал. Но не сказал бы (смеется)», — сказал Исмаилов-старший.

(Константин Колмаков)