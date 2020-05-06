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Брат Хабиба сообщил, что состояние Абдулманапа Нурмагомедова стабильное

21:26
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Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — находится в больнице в Москве, его состояние стабильное. Об этом в прямом эфире в Instagram bukaboxing сообщил двоюродный брат Хабиба — боец UFC Умар Нурмагомедов.

— Абдулманап Магомедович госпитализирован в Москву. Сейчас стабильное такое положение. Но надеемся. что обойдется, будем делать дуа (молиться. — Прим. «СЭ»), — сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что у 57-летнего Нурмагомедова-старшего — подозрение на пневмонию.

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