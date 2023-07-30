Бойцы отреагировали на победу Гейджи над Порье: «Бриллиант разбился»

Профессиональные бойцы остались под большим впечатлением от победы Джастина Гейджи (25-4) над Дастином Порье (29-8) на UFC 291, опубликовав свои комментарии в Twitter.

Арман Царукян: «Потрясающий нокаут! Поздравляю, Джастин».

Майкл Чендлер: «Теперь у Джастина есть пояс BMF. Он должен защитить его в поединке с достойным противником».

Рафаэль Физиев: «Воу! Это было впечатляюще!»

Алджамейн Стерлинг: «Этот вид спорта просто сумасшедший! Никогда не знаешь, что может случиться! Отличный финиш в исполнении Гейджи. Порье тоже выглядел очень хорошо в первом раунде. Трилогия?!»

Белал Мухаммад: «Юта — главное место, где бойцы побеждают хед-киками» (Леон Эдвардс победил Камару Усмана хед-киком в 2022-м в Юте).

Александр Волкановски: «Черт! Не ожидал от Гейджи победы нокаутом хед-киком. Просто вау».

Дэн Хендерсон: «Бриллиант разбился. Поздравляю, Джастин!»

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.