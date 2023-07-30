Ян Блахович — о поражении от Перейры: «Шайка воров, они меня обокрали»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-10) прокомментировал поражение экс-чемпиону в среднем весе Алексу Перейре (8-2).

«Шайка воров, они меня обокрали. В любом случае, спасибо всем за поддержку. Я еще вернусь», — написал Блахович в соцсетях.

Перейра победил Блаховича раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)?. Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.