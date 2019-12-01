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Бой Волкова и Нганну может пройти в марте

14:32
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Российский боец UFC Александр Волков может провести бой с французом Фрэнсисом Нганну в марте 2020 года, сообщает ТАСС. Ранее Нганну предложил Волкову провести поединок 18 января в Лас-Вегасе.

В последнем своем бою Волков на турнире UFC в Москве единогласным решением судей победил американца Грега Харди. Всего на счету 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 33-летнего Нганну 14 побед и три поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7237479

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