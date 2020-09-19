UFC проводит турнир Fight Night 178, его главными событиями станут два поединка в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американскими бойцами. Главный бой вечера единоборств на арене UFC APEX в Лас-Вегасе — Колби Ковингтон vs Тайрон Вудли, со-главный — Дональд Серроне vs Нико Прайс.

У 37-летнего «Ковбоя» Серроне — 52 боя в ММА, 36 побед, 15 поражений и еще один поединок признан несостоявшимся, у 30-летнего Прайса — 19 боев, 14 побед, 4 поражения и еще один поединок признан несостоявшимся.

Рекорд 32-летнего Ковингтона — 17 боев, 15 побед и 2 поражения, у 38-летнего Вудли — 25 боев, 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.

Основной кард UFC Fight Night 178 (также известен как UFC Вегас 11) стартует в 3.00 20 сентября по московскому времени. Со-главный и главный бои шоу пройдут ориентировочно после 5.00 (мск). Их предваряет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между представляющим Швецию чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым и американцем Джеральдом Миршертом.

Трансляции всех боев UFC Fight Night 178 можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также вечер единоборств в прямом эфире показывает UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

Турнир UFC Ковингтон vs Вудли и другие бои: расписание и трансляция