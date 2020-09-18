Турнир UFC Ковингтон vs Вудли и бой Чимаева: расписание и трансляция

UFC проводит турнир Fight Night 178. Шоу в Лас-Вегасе (штат Невада, США) примет арена лиги UFC APEX. Бои пройдут в ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени.

Главное событие турнира — поединок Колби Ковингтон vs Тайрон Вудли в полусреднем весе. Со-главный бой вечера — Дональд Серроне vs Нико Прайс в той же категории.

Перед этим в основном карде состоится поединок Хамзат Чимаев vs Джеральд Миршерт в среднем весе. 26-летний Чимаев — выступающий за Швецию чеченский боец, его рекорд в ММА — 8 побед (5 — нокаутом, 3 — сдачей) и ни одного поражения.

Турнир UFC Fight Night 178 также известен под названием UFC Вегас 11 (третий вариант — UFC on ESPN+ 36). Все бои можно смотреть с помощью UFC Fight Pass, также шоу в прямом эфире показывает UFC ТВ.

Хамзат Чимаев vs Джеральд Миршарт.

Предварительный кард (начало — 0.00 мск 20 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Тайсон Нэм (США) — Джером Ривера (США)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Андре Юэлл (США) — Ирвин Ривера (Мексика)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Джорни Ньюсон (США) — Рэнди Коста (США)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Деррик Миннер (США) — Ти Джей Лэрами (Канада)

Легчайший вес, женщины, до 61,2 кг: Джессика-Роуз Кларк (Новая Зеландия) — Сара Альпар (США)

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Майра Буэно Сильва (Бразилия) — Мара Ромеро Борелла (Италия)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Мирсад Бектич (Босния) — Луиз Гарагорпи (Уругвай)

Наилегчайший вес, до 56,7 кг: Джордан Эспиноза (США) — Дэвид Дворак (Чехия)

Основной кард (начало — 3.00 мск 20 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Средний вес, до 83,9 кг: Кевин Холланд (США) — Даррен Стюарт (Великобритания)

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Маккензи Дерн (США) — Ранда Маркос (Канада)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Джонни Уокер (Бразилия) — Раан Спэнн (США)

Средний вес, до 83,9 кг: Хамзат Чимаев (Швеция) — Джеральд Миршерт (США)

Полусредний вес, до 77,1 кг: Дональд Серроне (США) — Нико Прайс (США)

Полусредний вес, до 77,1 кг: Колби Ковингтон (США) — Тайрон Вудли (США)